الاستفسار عن تأشيرة (زيارة – اقامة) ابوظبي بالتفصيل والخطوات

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عمر شويل - جدة الاستفسار عن تأشيرة (زيارة – اقامة) ابوظبي ، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير الراحة لسائحها من خلال توفير العديد من تسهيلات شؤون السفر ، لأنها توفر العديد من المواقع الإلكترونية للمقيمين والسياح للتحقق من تأشيرة أبوظبي (زيارة-إقامة) ، ويمكنك التحقق من رقم جواز السفر بالطرق التالية بحسب البعض خطوات إلكترونية بسيطة.

تختلف التأشيرات لدخول الإمارات العربية المتحدة حسب الهدف ، حيث يرغب العديد من طالبي التأشيرات في العمل في الإمارات أو العيش هناك بشكل دائم. تطوير جميع خدمات السفر ، وتوفير التأشيرات لجميع الراغبين في دخول الدولة ، وتوفير الراحة لجميع الطرق لتوفير طرق متعددة للاستعلام والطرق الالكترونية المباشرة.

الاستفسار عن تأشيرة (زيارة – اقامة) ابوظبي

توفر الدولة العديد من مراكز الخدمة التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن تأشيرات الإقامة والزيارات الإلكترونية لدولة الإمارات. عند التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول إلى أي مركز ، فإنه سيطلب بعض البيانات الخاصة ، مثل رقم الطلب ، للتحقق من صلاحية الإقامة ، من خلال الإدارة الاتحادية للهوية والجنسية في إمارة أبوظبي ، إمارة الشارقة. ، ورأس الخيمة. يمكن لحاملي التأشيرات من إمارة الرأس والإمارات الأخرى استخدام منصة القنوات الإلكترونية للاستعلام عما يلي:

لا يمكن تمرير التأشيرة إلا من خلال رقم جواز السفر.

اطلب تحديثات الإقامة.

يمكنك أيضًا التحقق من عدد تأشيرات الخروج النهائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

باستثناء إمكانية معرفة صلاحية الإقامة. الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالفحص الجسدي للسكن.

عرض جميع الأمور المتعلقة بإلغاء الإقامة.

استشارة تأشيرة أبو ظبي.

خطوات الاستفسار عن تأشيرة (زيارة – اقامة) ابوظبي

بعد انتشار فيروس التاج الجديد في جميع أنحاء البلاد ، تسهل دولة الإمارات العربية المتحدة جميع إجراءات التحقق من تأشيرات الإمارات عبر الإنترنت. من خلال الوسائل الإلكترونية ، يمكن استخدام رقم جواز السفر للتحقق من تصريح العمل. ومن خلال الموقع الإلكتروني الذي توفره الدولة للتحقق من تأشيرة دبي ، بالإضافة إلى تأشيرة الإمارات عبر نظام القنوات الإلكترونية عبر رقم جواز السفر ، يعد هذا أحد أنظمة الدولة الذكية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

تأشيرة الإقامة للتحقق من حالة التأشيرة عن طريق الدخول إلى الموقع سواء كانت زيارة أو إقامة وإمكانية التحقق من تصريح دخول المكفول أو المقيم. يعتبر هذا الموقع من مواقع الإدارة العامة للشؤون الخارجية بعد تحديد الخدمات المطلوبة سواء كان ذلك للاستعلام عن أذونات الدخول أو التحقق من صلاحية التأ

الاستعلام عن حالة التأشيرة

توفر دولة الإمارات العديد من المواقع الإلكترونية وطرق أخرى لمتابعة آخر التطورات في الحصول على التأشيرات المطلوبة ، وتوفر العديد من الطرق للاستعلام عن تأشيرات الدخول إلى أراضيها.

كما يوفر العديد من وسائل الاتصال والعديد من أرقام الهواتف للاستعلام عن نتائج التأشيرات وتوفر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب موقعًا إلكترونيًا للأجانب. للاستفسار عن كل ما يتعلق بتأشيراتهم في الدولة ، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني واكتب رقم التأشيرة ، وبعد ذلك سيتم الحصول على جميع المعلومات اللازمة.

يمكن للأشخاص خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا الاتصال بالرقم التالي 4179313 9999 للاستعلام عن تأشيرات الإمارات العربية المتحدة ، ويمكن للموظفين المنزليين الاتصال على الرقم 115008 للاستعلام عن التأشيرات (زيارة – إقامة) أبوظبي. تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم كافة الاستفسارات والاستفسارات حول تأشيرة أبو ظبي (زيارة-إقامة) من أجل تيسير السائحين والمقيمين على أراضيها وتزويدهم بكافة الوسائل المريحة.

رابط الاستفسار عن (زيارة – اقامة) ابوظبي

هذا الموقع مخصص لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالتأشيرات وكيفية الحصول عليها والاستعلام عنها. تحقق من حالة طلب جواز السفر بعد القيام ببعض الخطوات البسيطة من خلال هذا النظام ، على سبيل المثال:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الاستفسار عن تأشيرة (زيارة – اقامة) ابوظبي فوق رمز “معلومات جواز السفر”. انقر فوق الزر اختيار تأشيرة. املأ جميع البيانات المطلوبة المتعلقة برقم جواز السفر والجنسية والاسم ، ويجب تعبئة جميع المعلومات المتعلقة بصلاحية جواز السفر. ثم اضغط على الزر الذي يعرض البحث. يجب عليك الانتظار بضع دقائق قبل أن يتم عرض جميع المعلومات حول التأشيرة التي تبحث عنها.

يمكنك أيضًا الاستفسار عن تأشيرات أبو ظبي (زيارة – إقامة) وجميع المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشؤون الخارجية ، بما في ذلك الاستفسارات حول فترة صلاحية تصاريح الدخول وطلبات الإدارة الافتراضية وطلبات التأشيرات الإلكترونية ، بالإضافة إلى جميع المحتويات ذات الصلة إلى تأشيرات الإقامة والزيارة من إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية ، ثم الضغط على مصطلح البحث ، ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالاستعلام المطلوب على الفور.