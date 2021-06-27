نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف الثاني عشر (نتائج الثانوية العامة علمي وأدبي برقم المدني) .. رابط المربع الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاءت نتائج الثانوية العامة الكويت 2021 لتطفو على سطح الأراضي الكويتية ، وقد تشهد البلاد حالة من الترقب لما تسفر عنها نتائج الصف الثاني عشر، كما أعلنت وزارة التعليم الكويتية برئاسة سعود هلال، بأن النتائج متواجدة الآن موقع المربع الإلكتروني التابع للوزارة، كما أشاد سيادته بكل من شارك في هذا الماراثون الطويل من طلاب ومعلمين وموظفين، حيث خرجت العملية بنجاح على أتم وجه ممكن للجميع.

نتائج الصف الثاني عشر2021

كما أعلنت سيادته أن جميع النتائج سيتم الإستعلام عنها برقم المدني مبيةً كافة الدرجات والتقديرات في جميع المواد التي أمتحن فيها الطلاب والطلبات، كما أكد الكثير من المتعاملين مع تلك العملية، أن جميع الامتحانات جاءت هذا العام متفقة مع المعايير اللازمة لوضع الامتحانات، وأيضاً لم تخرج من الكتاب المدرسي، ومن الجانب الآخر، شهدت أعمال التصحيح مرونة كبيرة في هذا العام وبطريقة نزيهة لضمان تجنب الأخطاء التي قد تضر بالنتائج.

نتائج الثانوية العامة الكويت

أشادت وزارة التربية والتعليم بالكويت بجميع القائمين على تلك العملية، حيث نجحت وزارة التربية من الحد من الغش الذي قد يسبب فوضى، كما حولت كل من خرج من النظام سواء حالات غش أو شغب إلى القانون الذي يحرم أصحاب تلك الأعمال من استكمال الامتحانات والتحويل إلى التحقيق، ومن مضمون مختلف، من المتوقع أن تشهد ارتفاعات طفيفة في نسبة النجاح عن الأعوام السابقة، كما من المؤكد توزيع جوائز مالية كبيرة لأوائل نتائج الثنوية العامة الكويت 2012، فضلاً عن تحويلهم إلى أفضل الجامعات الخاصة دون تكلفة مالية كما هو المتوقع.

المربع الالكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت أن نتائج الصف الثاني عشر2021 متاحة الآن على موقع المربع الإلكتروني، وقد يتم فتح الستار عنها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الكويت وفقًا لما ورد من الوزارة، وبعدها سيعرف كل طالب وطالبة المجموع الكلي والمجموع الخاص بكل مادة، لذا هناك حالة من الترقب الشديد والصبر للإطمئنان على مستقبل هؤلاء الطلاب الذين يحلمون بدخول أفضل الكليات في الكويت.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر

من أجل الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت، عليك فقط للذهاب إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــــــــا، ثم اختيار أيقونة نتائج أمتحانات الصف الثاني عشر، ومن ثم الضغط عليها، وبعدها كتابة اسم الطالبة أو الطالبة ومن ثم إدخال الرقم المدني، وفي غضون ثواني معدودة، ستظهر النتيجة مبينةً كل الدرجات في كل المواد والمجموع الكلي، يقدم موقع ثقفني كل التهاني لجميع الناجحين، متمني لهم مستقبل مشرق ساطع.