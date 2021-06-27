الصحفيين العرب: قضية سد النهضة فى القلب من تحديات الأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - ودعا الاتحاد وسائل الإعلام العربية إلى التعريف بحقيقة القضية وحق الشعبين العربيين الذى يتفق مع المواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب، بمقر الاتحاد بالقاهرة، اليوم الأحد.

ناقش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بشكل مستفيض الأوضاع فى فلسطين المحتلة فى ضوء العرض الشامل الذى قدمه ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عضو الأمانة العامة للاتحاد، حيث استعرض من خلاله التفاصيل المرتبطة بهذا العدوان، التى اقترف العدو خلالها حربا حقيقية فى حق الشعب الفلسطينى، وركز العدوان بصفة خاصة على استهداف وسائل الإعلام من قتل الصحفيين والتضييق عليهم واعتقالهم وسجنهم وقصف وتدمير لعشرات وسائل الإعلام وهدم لبيوتهم وتشريد أسرهم.

وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب التنديد بالعدوان الإسرائيلى الغاشم، مؤكدا تضامنه المطلق واللا مشروط مع الشعب الفلسطينى البطل، ووقوفه الثابت إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ومساندته غير المحدودة للجهود الجبارة التى تقودها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وقررت الأمانة العامة للاتحاد التنسيق مع الاتحاد العام للمحامين العرب؛ لمتابعة ما ارتكب من جرائم الحرب الصهيونية فى القضاء الدولى، مع مواصلة التنسيق مع الاتحاد الدولى للصحفيين فى شأن تقديم شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولدى المنظمات الدولية المختصة.

ودعت إلى تنظيم مؤتمر بالقاهرة بمشاركة سياسيين وإعلاميين وصحفيين فلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلى والاتحاد الدولى للصحفيين والاتحاد الإفريقى للصحفيين والتنظيمات الصحفية العربية.

كما قررت تنظيم زيارة تضامنية لغزة فى المدى القريب للتعبير عن التضامن، لتكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن مبادرة تضامنية.

من جهة أخرى، ناقش اجتماع الأمانة العامة مجمل الأوضاع الصحفية فى البلدان العربية فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم العربى فى ضوء تداعيات جائحة كورونا، حيث تعرضت وسائل الإعلام العربية إلى انتكاسة حقيقية كانت أبرز عناوينها فصل الصحفيين وتخفيض أجور آخرين وتقليص ساعات العمل لعدد آخر منهم، فى الوقت الذى قام فيه الصحفيون العرب بأدوار مهمة فى تحقيق التعبئة الوطنية والتوعية بخطورة الوباء والتصدى للأخبار الزائفة والكاذبة، وإقناع المواطنين بشرعية وفعالية التدابير الاحترازية التى أعلنت فى الدول العربية، كما استغلت بعض الحكومات هذه الظروف الطارئة لممارسة مزيد من التضييق على حرية الصحافة وعلى الصحفيين.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب الحكومات العربية إلى إلغاء جميع القرارات التى تسببت فى أضرار مادية ومعنوية للصحفيين العرب، وتخصيص دعم مالى عمومى لوسائل الإعلام العربية لمواجهة التكاليف المترتبة على تداعيات الوباء، وألح فى المطالبة بضرورة وضع حد لجميع الملاحقات ضد الصحفيين.

كما ناقشت الأمانة العامة ما صدر عن البرلمان الأوروبى حول سبتة ومليلية المدينتين العربيتين المغربيتين، حيث عبر الاتحاد عن مساندته المطلقة والفعلية للشعب المغربى فى مواجهة الحملة العدائية التى تقودها إسبانيا واستخدمت فيها جميع وسائل الإعلام الإسبانية لترسيخ هذا العداء الخطير، حيث قامت بتوريط البرلمان الأوروبى ليضفى فى موقف غريب الطابع الاستعمارى على مدينتى سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين.

وخلال مناقشته لأوضاع النقابات والاتحادات والأوضاع الصحفية العربية، جدد الاتحاد العام للصحفيين العرب موقفه الداعم والتضامن الكامل مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

وثمن اتحاد الصحفيين العرب استضافة جمعية الصحفيين العمانية اجتماعات الجمعية العمومية "الكونجرس" للاتحاد الدولى للصحفيين فى شهر مايو 2022، مؤكدا أن ذلك يعد إنجازا للوطن العربى والجهود التى بذلت من قبل الجمعية والاتحاد والكتلة العربية فى المكتب التنفيذى.

كما أشاد الاتحاد بممثلى القارات الذين أجمعوا على منح هذه الفرصة للعرب، ممثلة فى جمعية الصحفيين العمانية، مجددا ثقته فى الأشقاء بالسلطنة، مؤكدا تسخير كل جهوده لدعم الجمعية فى إنجاح هذا الحدث الكبير.