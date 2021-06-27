السعودية تعترض مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - وقال تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية باتجاه السعودية". والسبت، دمرت الدفاعات السعودية، 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه المنطقة الجنوبية. وكشف تحالف دعم الشرعية فى اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته الميليشيات المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط. وشدد التحالف على أن الميليشيات تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أى تهديد.

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