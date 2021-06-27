فوز حزب باشينيان بـ71 مقعدا فى البرلمان الأرمينى الجديد

وأضافت -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد على موقعها الإلكترونى-أن الكتلة الأرمينية التى يتزعمها الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان جاءت فى المرتبة الثانية، حيث حصلت على نسبة 9ر21 % من الأصوات.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية فى أرمينيا تيجران موكوتشيان "وفقا للنتائج النهائية أدلى ما يصل إلى 687 ألفا و761 ناخبا بأصواتهم لصالح حزب العقد المدنى، فيما أدلى 269 ألفا و481 ناخبا بأصواتهم لكتلة أرمينيا"، مضيفا أنه بناء على نتائج الانتخابات سيحصل حزب العقد المدنى على 71 مقعدا فى البرلمان الجديد للبلاد، بينما ستحصل الكتلة الأرمينية على 29 مقعدا.
يُشار إلى أن أرمينيا أجرت انتخابات برلمانية مبكرة فى 20 يونيو، وصدر قرار بإجراء الاقتراع بعد مشاورات سياسية بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة؛ لتجاوز الأزمة السياسية التى اندلعت بسبب العمليات العسكرية فى إقليم ناجورنى - قرة باج، إلا أن الكتلة الأرمينية برئاسة كوتشياران أعلنت أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات وأنها تدرس خططا للطعن فيها فى المحكمة الدستورية.
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