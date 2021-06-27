أخبار اليمن : “العسل اليمني” وانتاجه.. في لقاء تشاوري لـ60 باحثا يمنيا

“العسل اليمني” وانتاجه.. في لقاء تشاوري لـ60 باحثا يمنياعقد اليوم في العاصمة صنعاء لقاء تشاوري حول متطلبات استخدام العسل اليمني كعسل دوائي .

هدف اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 60 مشارك ومشاركة من باحثين واكاديميين ومهتمين من الجهات المعنية ، إلى إمكانية تطوير وتحسين إنتاجية العسل وتوصيف إنتاج العسل اليمني كعسل دوائي.

وفي الفعالية أكد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تخدم تطوير انتاجية العسل اليمني كمنتج اقتصادي .

وأشار نائب وزير الزراعة إلى المعوقات التي واجهت انتاجية العسل اليمني في المرحلة الماضية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي تعرض له القطاع الزراعي .

وقال " إننا اليوم بفضل القيادتين الثورية والسياسية والتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية أصبحنا نمتلك حق اتخاذ القرار والتشريعات ".

وشدد الرباعي على ضرورة أن تكون هناك مؤسسات تهتم بالعسل ومنتجاته، وان يعاد النظر في إعداد المناهج التدريسية في الجامعات اليمنية.. مبينا أن الاهتمام بانتاجية العسل سيعزز من سمعة ومكانة العسل كمنتج اقتصادي وغذائي ودوائي.

ولفت إلى أن اللجنة الزراعية والسمكية العليا قدمت استراتيجية لإنتاج العسل ، ويمكن الاستفادة من الاستراتيجية لتطوير وتحسين انتاجية العسل كمورد اقتصادي هام للبلاد .

وحث على إثراء اللقاء بالنقاشات والملاحظات لخدمة البرامج والجهود الرامية للنهوض بهذا المنتج والحفاظ عليه وتعزيز الخدمات المتعلقة بالتسويق والتصدير والفحص ، والعمل على الحفاظ على المنتجات المحلية خاصة التي يتم تصديرها للخارج وتعود إلينا بشكل آخر.

ونوه الدكتور الرباعي بأهمية دور البحوث الزراعية في تطوير منتجات العسل اليمني .. مؤكدا استعداد وزارة الزراعة واللجنة الزراعية والسمكية العليا الاهتمام بتقديم التسهيلات في هذا الجانب .

من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي إلى أهميا العسل اليمني كمنتج اقتصادي وغذائية ودوائي وان عسل النحل يتضمن منتجات متعددة ويستعمل كدواء للكثير من الأمراض .

واستعرض الدكتور العلفي الدلالات التي تضمنتها الآيات القرآنية والتي تدعوا للاهتمام بهذا المنتج والاستفادة منه في الغذاء والدواء.

وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها استخلاص مكونات العسل الدوائية والأهمية الدوائية والعلاجية للعسل اليمني ومواصفاته الدوائية والمراعي النحلية وأنواع العسل اليمني .

وتضمنت محاور اللقاء اشتراطات التصدير وتسويق العسل محليا وخارجيا والقوانين واللوائح المنظمة لعملية التسويق، الى جانب التجارب المعملية الدوائية للعسل والأثر المتبقي للمبيدات في العسل .

ونظم اللقاء التشاوري الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بالتعاون مع جامعات صنعاء وذمار وعمران و٢١ سبتمبر والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد منتجي الأدوية ومؤسسة بنيان .

