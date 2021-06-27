اعلان كيف يتم تحديث بيانات حساب المواطن بالممكلة

تحديث حساب مواطن تدعم المملكة العربية السعودية مواطنيها بالعديد من المنح المالية التي تقدمها سواء بشكل سنوي أو بشكل شهري من اجل رفع الاثقال عن كاهل المواطنين السعوديين الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة بسبب غلاء الأسعار الذي نال جميع السلع سواء الغذائية أو غيرها من أنواع السلع الأخرى وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية والمعيشية، وتقدم المملكة مجموعة من برامج الدعم التي تخدم كافة الشرائح الإجتماعية من محدودي وعديمي الدخل، ومن أهم تلك البرامج التي تقدمها المملكة هو برنامج حساب مواطن.

حساب مواطن

حساب مواطن هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها الجهات المعنية في المملكة للافراد والاسر أصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة ويصرف لهم الدعم في صورة نقدية عن طريق إيداع المستحقات المالية في حساباتهم البنكية الخاصة بهم، وهو دعم يقدم بصفة شهرية، وجدير بالذكر أن القائمين على برنامج حساب مواطن أعلنوا عن ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب مواطن وإدخال أي معلومات جديدة عن المستفيدين وذلك من أجل الوقوف على مدى استحقاق الدعم من عدم توافر الضوابط والشروط اللازمة استحقاقه للدعم، وفي حالة عدم تحديث البيانات من قبل المستفيد فإنه يوقف صرف الدعم لهم.

كيفية تحديث بيانات حساب مواطن ١٤٤٢

لتحديث البيانات الخاصة لمستفيدي برنامج حساب مواطن فيجب عليه اتباع الخطوات التالية والتي ستتم بصورة سهلة وبسيطة بعيدة عن التعقيد والصعوبات وهي كالتالي: