نتائج البيام التعليم المتوسط لعام 2021 من خلال موقع tharwa.education.gov.dz فضاء اولياء التلاميذ

نتائج البيام التعليم المتوسط لعام 2021، لكافة طلاب وطالبات جميع ولاية الجزائر، فقد صرحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن الإعلان لنتائج الشهادة المتوسط، والتي تعرف وباسم نتائج البيام، والآن الطلاب وأيضاً أولياء الأمور في حالة ترقب لظهور النتيجة رسمياً في كافة أنحاء الجزائر بالساعات المقبلة، وبناءً على ذلك قد شهدت محركات بحث جوجل إقبال كبير في الجزائر عبر شبكة الانترنت، وهذا حتى يتم الاستعلام عن النتائج للشهادة الابتدائية، والقيام باستخراج نتائج الطلاب في جميع أنحاء الجزائر، والجدير بالذكر أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر موقع فضاء أولياء التي قد تم تفعيله بالفترة الأخيرة، ويحصلون من خلاله على جميع المعلومات التي تتعلق بالمجال الدراسي.

نتائج البيام التعليم المتوسط

أعلن الديوان الوطني عن ظهور نتائج البيام2021 في كافة أرجاء الجزائ من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، حتى يستطيع كافة الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور الاستعلام عن النتائج للشهادة المتوسطة في كل مكان بالجزائر، وعلى أن يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على موقع الولايات الجزائرية، وعن طريق الدخول لموقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات، وقد تم تفعيله، كما أن النتائج سوف تكون متاحة عبر موقع فضاء الأولياء، وأشارت الوزارة التعليمة بالجزائر أن نسبة النجاح متفوقة للغاية بظل أداء الاختبارات للطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد الذي انتشر بدرجة كبيرة، واتبعت الوزارة هذه الإجراءات من أجل المحافظة على صحة الطلاب والطالبات من خطر الإصابة به، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني.

يتم الدخول على هذا الرابط.

من يتم النقر على تسجيل جديد.

بعد ذلك يتم مليء الاستمارة من خلال الاسم ورقم الهاتف وأيضاً البريد الإلكتروني.

يتم إضافة كلمة المرور وكافة البيانات المرغوب بها.

يتم إضافة جميع بيانات الطالب.

الضغط على متمدرسين.

القيام بتسجيل الدخول.

يتم طباعة الاستمارة.

قم بالحصول علة رقم التسجيل.

وكتابة الرقم السري ويتم النقر على عرض النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج المتوسط