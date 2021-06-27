تمويل مدعوم بدون رسوم بنك التنمية الاجتماعية لجميع الفئات نساء ورجال ومتقاعدين

قروض بنك التنمية الاجتماعية من أفضل أنواع التمويلات الموجودة في المملكة العربية السعودية لما يقدمه من دعم للفئات الأكثر احتياجاً من أجل تلبية احتياجاتهم الهامة وتحسين مستوى المعيشة، وبكونه بنك “اجتماعي” لذلك يوفر تمويل مدعوم بدون رسوم يصل حتى 60 ألف ريال سعودي تحت مسمى تمويل الأسرة التي يضم كل الفئات من العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين أيضا يشمل النساء التي لا تعمل (ربة منزل) والأرامل والمطلقات والمهجورة بحيث يكون قد شمل كافة المواطنين والمواطنات الأشد احتياجاً للحصول على المال وتيسير الحياة بصورة أفضل، كما يقدم أيضاً عدة قروض مختلفة منها تمويل الزواج، الترميم، آهل وكنف بالإضافة إلى تمويل العمل الحر لدعم القطاع الغير ربحي.

متوفر الحصول على قرض إضافي بنك التسليف.

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون فوائد ولا رسوم لجميع الفئات من السعوديين والسعوديات.

فترات السداد سهلة ومريحة تصل حتى خمس سنوات.

متاح تمويل العاطلين بأسهل إجراءات ممكنة بدون متطلبات كثيرة.

تمويل للمتقاعدين نساء ورجال حتى عمر السبعين عام.

قرض مدعوم لتحمل أعباء الحياة.

إمكانية استعادة المبالغ الزائدة برقم الهوية.

مميزات تمويل مدعوم بدون رسوم بنك التنمية الاجتماعيةكيفية طلب تمويل مدعوم بدون رسوم بنك التنمية الاجتماعية

الشروط بسيطة للغاية بحيث متاح قرض بنك التسليف للسعوديين فقط ممن لا يتجاوز عمرهم عن ال70 عاماً، بالنسبة للكفيل لا يتعدى العمر عن 55 سنة، ولا يزيد الدخل الشهري عن 12.500 ريال نظراً لأن التمويل الاجتماعي مخصص لمحدودي الدخل بحيث لا يتجاوز نصيب الفرد لأسرة مكونة من أربعة أفراد تقريباً 3000 ريال كحد أقصى ويتم احتساب الابن والابنة من عمر 24 سنة ما لم يكن متزوجا أو موظفاً، على أن تكون الضوابط مخصصة لكل فئة على حدى سواء للموظف /فة قطاع وشركات حكومية أو خاصة – متقاعدين (كومي وتأمينات) – رجال متسبب وطالب – وربة المنزل.

المتطلبات وطريقة تقديم طلب قرض الأسرة بنك التسليف

من خلال تسجيل الدخول على بوابة النفاذ الموحد لبنك التنمية الاجتماعية len.sdb.gov.sa مع احضار المتطلبات التي تشمل (بطاقة هوية وطنية سارية المفعول + العنوان الوطني + رقم الآيبان + رقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر) وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر رقم بنك التنمية الاجتماعي المجاني 199099 أو 920008002.