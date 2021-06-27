وزير خارجية العراق: قمة بغداد أكدت تعزيز التعاون بين دولتنا مع مصر والأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، إن اجتماع القمة الثلاثية "مصر والعراق والأردن"، الذى عقد اليوم الأحد، يأتى وسط تحديات كبيرة تواجهها المنطقة، ودليل على أن قادة الدول الثلاث فى حالة تعاون مستمر وتضامن من أجل مواجهة التحديات، واستثمار الفرص، سواء فى المجال الاقتصادى أو السياسى والعمل المشترك.





وأضاف وزير الخارجية العراقى - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه المصرى سامح شكرى والأردنى أيمن الصفدى - أن زعماء الدول الثلاث أكدوا استمرارية العمل المشترك فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقييم المرحلة السابقة منذ عقد اجتماع القمة الثانى، والذى انعقد فى عمان، فضلا عن التطرق إلى القضايا السياسية التى تهم المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا أخرى عديدة تهم المنطقة وتهم البلدان الثلاث. وأوضح حسين، أن الوفود المشتركة خلال اجتماعاتها على المستوى الثنائى أو الثلاثى خلقت آليات العمل والتفاعل فى المجال الاقتصادى، وتطرقت إلى مختلف المشاريع المشتركة التى تتعلق بالمدينة الصناعية، مشيرًا إلى أن عملية إنشاء المدينة وصلت إلى مراحلها النهائية، كما تطرقت إلى العمل المشترك فى مجال صنع الأدوية والمبيدات الزراعية، بالإضافة إلى العمل فى مجال الإعمار.

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