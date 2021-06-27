بالفيديو.. إهمال مشجعة يؤدي لأفظع حادث دراجات

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تواجه مشجعة للسباق عقوبة السجن لعام كامل، بعد تسببها بحادث لعدد كبير من الدرجات خلال السباق الشهير.

وقبل مرور المتسابقين من أحد الشوارع، خرجت المشجعة حاملة لوحة كارتونية، ووقفت على جانب الطريق، لتعيق مسار الدراجات، الأمر الذي أدى لاصطدام أحد المتسابقين باللوحة الكبيرة والوقوع على الشارع، ليقع خلفه العشرات من المتسابقين.

وحملت المشجعة الألمانية لوحة عليها عبارة تحية لجدها، وأرادت إظهارها أمام الكاميرا الرئيسية للسباق أثناء وصول المتسابقين.

وتسبب إهمالها بحادث "مرعب" أدى لإصابة عشرات الدراجين، من بينهم من تعرض لإصابات خطيرة أبعدته كليا عن السباق.

وهربت المشجعة التي تسببت بالحادث، قبل وصول السلطات لموقع الحادث، وهي الآن مطلوبة للعدالة.

وهاجم العديد من المتابعين "المشجعة المستهترة" على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحقها.