ألمانيا توجه اتهامات بالقتل والشروع فيه للمتهم بالطعن فـي فورتسبورج

فورتسبورج (ألمانيا) ـ د.ب.أ: وجهت السلطات الألمانية ثلاث تهم بالقتل وست تهم بالشروع في القتل إلى المشتبه به الرئيسي في هجوم طعن وقع الجمعة في مدينة فورتسبورج بجنوب ألمانيا.

وقال محامي المتهم المعين من قبل المحكمة، هانيو شريبفر، إن موكله وضع في الحبس الاحتياطي في أحد السجون ، وأنه على الرغم من إصابته في ساقه قادر على تحمل المكوث في السجن. ولا يزال دافع الجاني المشتبه به، الذي طعن المارة على نحو عشوائي عقب ظهر الجمعة، غير واضح.

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