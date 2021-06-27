الجزائر: مشاورات سياسية واسعة لتشكيل حكومة جديدة

الجزائر ـ د.ب.أ: بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري. وقالت رئاسة الجمهورية ، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”، إنه في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي، كما كشفت عن أن الرئيس تبون استقبل وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلون).

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