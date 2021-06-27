دوت الخليج :- قدم الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي , السبت , استقالته من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية . وقال مصدر انه تم قبول استقالة الرنتاوي من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرنتاوي يقدم استقالته من اللجنة الملكية .. نص الاستقالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.