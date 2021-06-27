رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت بالرقم المدني “المربع الإلكتروني” للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر

نتائج الثانوية العامة في الكويت أصبحت متاحة الآن للاستعلام الإلكتروني عبر الإنترنت بكل سهولة، حيث تنشغل محركات البحث حاليًا بين المواطنين والطلاب في دولة الكويت بالبحث عن نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت لاستعراض المربع الإلكتروني للنتائج خصوصًا طلاب الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم، حيث يرغب كل منهم في معرفة الموعد الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ للميلاد، وذلك للتعرف على النتائج ومعرفة ما قام بتحصيله الطلاب من درجات خلال العام الدراسي.

نتائج الثانوية العامة ٢٠٢١ الكويت

وبذلك نوضح رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت للتعرف على الطريقة التي من الواجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بدولة الكويت ٢٠٢١، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن اعتمادها لنتائج الصف الثاني عشر للشعبتين العلمية والأدبية، وتم هذا الاعتماد تقريبًا في الساعة السابعة والنصف من مساء أمس السبت، وبالتالي نتابع معكم عن رابط دخول المربع الإلكتروني لمعرفة نتائج الطلاب في الكويت وقد أعلنت الوزارة أنه لا يتبقى إلا بعض المراسم الخاصة بإعلان النتيجة، وبعدها سوف تظهر النتيجة وتكون متاحة للاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يخص الوزارة وكذلك الرابط الخاص بالمربع الإلكتروني.

شَهدَ يوم الرابع والعشرون من شهر يونيو انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الخاصة بالشعبة العلمية للصف الثاني عشر، وشَهدَ يوم الخامس والعشرون من نفس الشهر انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الخاصة بالشعبة الأدبية لنفس الصف، منذ موعد انتهاء الامتحانات الخاصة بالشعبتين العلمية والأدبية، تعمل وزارة التربية والتعليم الكويتية بكل جهدها لإعلان نتائج الثانوية العامة ٢٠٢١ في أقرب وقت ممكن، وما يدل على ذلك هو اعتمادها للنتيجة أمس السبت (السابع والعشرين من شهر يونيو) ومن المفترض ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة، أي بعد حوالي ثلاثة أيام فقط من انتهاء الامتحانات.

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

هناك بعض الخطوات التي من الواجب اتباعها من قِبَلِ طالب الصف الثاني عشر للاستعلام عن نتيجته ٢٠٢١ بالكويت، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

يجب أولاً على الطالب أن يقوم بالدخول عبر شبكة الإنترنت إلى المربع الإلكتروني الذي يخص نتائج الطلاب ٢٠٢١ بدولة الكويت، وذلك بالدخول على رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت والبدء في إدخال البيانات التالية واتباع الخطوات.

سوف يكون مطلوبًا من الطالب فقط كتابة الرقم المدني الخاص به.

ثم إدخال رقم جلوس الطالب.

ثم البحث.

بعد إتمام كل الخطوات السابقة، وبعد قيام الطالب بالضغط على خيار «البحث»، سوف يتمكن طالب الصف الثاني عشر ٢٠٢١ من معرفة نتيجته بنجاح، ويظهر له البيانات التفصيلية التي توضح له النتيجة بعد العرض، وقد شهدت امتحانات الثانوية العامة الأخيرة ٢٠٢١ بدولة الكويت تقدم عدد من الطلاب قد تخطّى ٥٠ ألف طالب وطالبة، وكانت تأدية هذه الامتحانات خلال شهر يونيو من العام الجاري ٢٠٢١.

تطبيق نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

كما يمكنكم الاستعلام نتائج الثانوية العامة في الكويت من خلال تطبيق بوابة الكويت التعليمية، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت www.moe.edu.kw وكذلك إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال تطبي بوابة الكويت التعليمية حيث يوضح الفيديو التالي بالتفصيل طريقة تحميل تطبيق بوابة الكويت التعليمية للاستعلام عن النتائج، وطريقة تجميل التطبيق بأسهل الطرق.

وخاصة بعد أن تم اعتماد نتائج الثانوية العامة الكويت 2021 من قبل معالي السيد الوزير الدكتور على المضف في مساء 26 يوليو 2021، مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد لكافة أبنائنا الطلاب والحصول على اعلى الدرجات والتفوق.