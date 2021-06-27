العراق والأردن يشددان على أهمية التنسيق مع مصر لحل أزمات المنطقة

جاء ذلك جاء خلال استقبال برهم صالح للملك عبدالله، حيث بحثا التعاون الثلاثى المشترك بين العراق والأردن ومصر، وتعزيزه عبر التواصل الجغرافى من أجل تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة وخدمة المنطقة.
كما استعرضا تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادى، إلى جانب التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وأزمة التغير المناخى وحماية البيئة التى تعتبر خطرا مشتركا يهدد الجميع.
وأشاد الرئيس صالح بدور الأردن الداعم للعراق، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين، وضرورة العمل المشترك من أجل تطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات التى تهمّ البلدين وتضمن مصالح الشعبين، معربا عن تطلعه للتعاون والتنسيق المشترك من أجل تخفيف التوترات فى المنطقة.
من جانبه، أكد الملك عبدالله وقوف الأردن إلى جانب العراق فى الحفاظ على أمنه واستقراره، مشددا على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثى المشترك بين العراق والأردن ومصر بما يحقق المصالح المشتركة.
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