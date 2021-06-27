لبنان: إصابة 10 عسكريين خلال مهمة حفظ الأمن شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم الأحد، قالت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، إن 9 عسكريين أصيبوا بجروح فى منطقة التل - طرابلس، أمس السبت، بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمى قنابل صوتية فى اتجاه قوة من الجيش كانت تعمل على حفظ الأمن أثناء احتجاجات شهدتها المنطقة، حسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وأشار البيان إلى إصابة أحد العسكريين أثناء قيام قوة من الجيش بمهمة حفظ الأمن ومنع التعدى على الأملاك العامة والخاصة فى ساحة النور بشارع الجميزات فى طرابلس، حيث تعرضت للرشق بالحجارة.
وفى سياق ذا صلة، تواصلت الاحتجاجات الشعبية وإغلاق الطرقات فى مختلف المناطق اللبنانية، أمس السبت، بسبب تردى الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذى تخطى اليوم عتبة الـ 17.000 ليرة لبنانية، وتصدت عناصر القوى الأمنية للمحتجين، ما أدى إلى سقوط جرحى نتيجة التدافع.
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