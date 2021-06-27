بريطانيا تحقق فى تسريب لقطات لوزير الصحة المستقيل

جدة - نرمين السيد - تتجه الحكومة البريطانية إلى التحقيق فى تسريب لقطات لوزير الصحة السابق مات هانكوك، وهو يقبل ويحتضن مساعدته، لوسائل الإعلام، وهى الواقعة التى أجبرته على الاستقالة، فى أحدث فضيحة تلاحق حكومة بوريس جونسون.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، تقريرًا عن عثور أحد العامة على وثائق حساسة تخص وزارة الدفاع فى محطة للحافلات، مما فاقم شعورًا عامًا بشيوع الفوضى فى الحكومة البريطانية.

وبحسب الوكالة، فإنه لدى سؤال براندون لويس، وزير شؤون أيرلندا الشمالية، عما إذا كانت وزارة الصحة تحقق فى كيفية تسريب لقطات لهانكوك وهو فى مكتبه الحكومى، أكد الوزير "أنه أمر أعرف أن وزارة الصحة ستنظر فيه لتعرف على وجه الدقة كيف لهذا التسجيل أن يخرج من النظام".

وقال لويس: "ما فعله مات كان خاطئًا، واعترف بذلك، وهذا سبب اعتذاره على الفور عن تصرفه واعترافه بأن ما فعله كان خطئاً".

وتابع قائلاً: "فى النهاية هذا سبب اتخاذه قرارًا بأن موقفه لا يمكن الدفاع عنه ويصرف الانتباه عن العمل الأوسع نطاقاً الذى علينا جميعًا إنجازه.. ألا وهو التعافى من الجائحة".

ومنذ نشرت الصحف البريطانية الصور الخاصة بوزير الصحة هانكوك، يوم الجمعة، دعا عدد متزايد من زملائه من النواب المحافظين سرًا لرحيله عن المنصب، وقالوا إن "موقفه غير مقبول بعد أن اعترف بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعى المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد19".

وبعدما تصدى رئيس الوزراء فى البداية لدعوات إقالة هانكوك أو استقالته من منصب وزير الصحة عقب تداول اللقطات، اضطر جونسون لقبول قرار الاستقالة، أمس السبت.