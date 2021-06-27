سباح لبناني شاب.. اختار لبنان على أميركا في أولمبياد طوكيو

سيرتفع علم لبنان عاليا، خلال أولمبياد طوكيو، وخاصة داخل أحواض السباحة العملاقة، التي سيتنافس فيها بطل لبناني نجح بالوصول لهذه المنافسات بعد مشوار طويل.

منذر كبارة، هو إبن مدينة طرابلس شمالي لبنان، هو عضو في نادي "مون لاسال" اللبناني، أحب السباحة وهو بعمر 10 أعوام عندما فاز ببطولة السباحة المدرسية في مدرسته في الإمارات العربية المتحدة، حيث كان يقيم وقتها.

وتابع كبارة هوايته عندما انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2012، حيث انتسب إلى أحد الأندية المختصة، وتقدم في مستواه ليحصل على بطولات عديدة.

وقال كبارة في حوار خاص لموقع "دوت الخليج": "أفتخر بأن أرفع اسم بلدي عاليا في البطولات العالمية، ويغمرني الفرح عندما يقول لي أصدقائي في لبنان بأن خبر تأهلي لأولمبياد طوكيو كان من الأخبار المفرحة القليلة التي سمعناها في لبنان مؤخرا، وهذا يشجعني على السعي بقوة للفوز بالبطولات" .

وعن استعداداته للمشاركة في البطولة العالمية يقول السباح كبارة: "الإعداد بجدية للمنافسة يقتضي نظاما تدريبيا وغذائيا دقيقا، والنوم بشكل جيد والتخطيط للوقت والتركيز على تحسين أرقامه، وهذا هو الطريق السليم للفوز بالبطولات".

هذا الطريق بدأه كبارة ناشئا في الولايات المتحدة الأميركية، حتى وصل إلى المراكز الأولى وحمل الألقاب العديدة، إذ حل ثانيا في فئة 18 عاما وما دون، على صعيد الولايات المتحدة الأميركية.

ويفخر الشاب اللبناني بكونه عربيا، ويتذكر جيدا طفولته وبداية رحلته مع النجاح في إمارة دبي، كما كان يشارك باستمرار في جميع بطولات لبنان.

وسيبدأ دراسته الجامعية في الولايات المتحدة، في إحدى الجامعات التي تشتهر باهتمامها برياضة السباحة، بينما يواضب على تمريناته ومشاركاته في البطولات، ويتابع من هناك تطور رياضة السباحة في لبنان، ويراهن على جيل جديد من السباحين الذين سيرفعون من مستوى هذه الرياضة .

وبسؤاله هل يفكر في المشاركة في البطولات العالمية كأميركي، يجيب كبارة بالنفي فهو دخل هذه البطولات العالمية باسم لبنان، بعمر 14 سنة، عندما شارك في بطولة العالم للناشئين بالولايات المتحدة.

وعن مشاريعه المستقبلية بعد المشاركة المنتظرة في طوكيو يقول: "قد لا أفوز بالبطولة في طوكيو من المرة الأولى، ولكن حلمي في السنوات اللاحقة أن أكون أول سباح لبناني يحمل ميدالية للبنان في السباحة على مستوى العالم ورياضة السباحة تحتاج للتدريب والمثابرة، وصعود السلم يكون درجة درجة".