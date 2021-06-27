استمارة وزارة النفط العراقية 2021 وخطوات التقديم لتعيين العاملين في وزارة النفط في العراق 2021

استمارة وزارة النفط العراقية 2021، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في العراق عن استمارة وزارة النفط العراقية 2021 للتقديم وتعيين العاملين وذلك حيث تُعتبر هذه فرصة عمل رائعة للمواطنين في العراق في واحد من أفضل المجالات الموجودة في العراق، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول ملئ الاستمارة الخاصة بوزارة النقط في العراق من أجل التوظيف لعام 2021 وكذلك خطوات التسجيل بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة النفط العراقية.

استمارة وزارة النفط العراقية 2021

تشتهر دولة العراق منذ القدم بإنتاج المواد البترولية والنفط وكذلك تصدير البترول إلى الدول الأخرى ولذلك قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن استمارة وزارة النفط العراقية 2021 التي يمكن لأي مواطن ملئها وكتابة كافة البيانات الخاصة به وذلك للحصول على فرصة عمل في واحد من أفضل المجالات الموجودة في العراق وتُعد هذه هي فرصة عمل رائعة جدًا للعديد من المواطنين العراقيين، وأعلن مجلس الوزراء العراقي عن فتح باب التسجيل في الاستمارة الخاصة بوزارة النفط وذلك لتعيين دفعة جديدة من العاملين في وزارة النفط في العديد من التخصصات المختلفة والتي توجد في أغلب المحافظات العراقية.

رابط الحصول على استمارة وزارة النفط العراقية 2021

يمكن لكافة المواطنين العراقيين الحصول على استمارة وزارة النفط العراقية 2021 عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: الدخول إلى موقع استمارة النفط العراقية 2021.

ثانيًا: إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها بشكل صحيح.

ثالثًا: الضغط على كلمة إرسال الموجودة في اسفل الصفحة.

تعيين العاملين عبر استمارة وزارة النفط العراقية 2021

قام مجلس الوزراء العراقي بإصدار بيان خاص باستمارة وزارة النفط العراقية 2021 والذي نص على تعيين الأجراء اليوميين والذين مر على عملهم في وزارة النفط أكثر من عام وتحويل العقود الخاصة بهم إلى عقود أساسية تضمن لهم الاستقرار في الوظيفة الخاصة بهم وتكفل للجميع حق الحصول على جميع مستحقاتهم المادية، وتطلب وزارة النفط العراقية هذه المرة للتوظيف جميع خريجي كلية الهندسة وكذلك خريجي المعاهد الهندسية من أجل العمل كأجراء يوميين، كما أعلنت الوزارة عن استقبال الطلبات الخاصة بها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها بداية من شهر يوليو القادم.