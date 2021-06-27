إصابة شخصين فى انفجار كنيسة شرق الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قالت مصادر مطلعة إن قنبلة محلية الصنع انفجرت فى كنيسة كاثوليكية فى مدينة بينى، فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضح نارسيس موتيبا كاشالى، رئيس بلدية بنى فيل فى شمال كيفو، أن "الانفجار وقع فى السادسة صباحا، وهى قنبلة محلية الصنع كانت موضوعة داخل الكنيسة"، لافتًا إلى أن الانفجار وقع قبل ساعة الذروة من وصول المصلين للمشاركة فى مراسم دينية مخصصة للأطفال.
فيما أكدت مصادر محلية أن الانفجار تسبب فى شل أنشطة الكنيسة، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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