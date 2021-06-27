غرق الآيفون في نهر الثعبان.. والنتيجة لم تخطر على البال

عثر فريق بحث وإنقاذ من الغواصين على جهاز آيفون في نهر الثعبان الجارف في الولايات المتحدة، وفيه شيء غريب للغاية.

وقال توم آدامز إن كان يتجول مع زوجته مارلو في قارب بالنهر، وفجاة انقلب القارب، مما تسبب في فقدانه هاتف آيفون ومحفظته وأشياء أخرى، بحسب وسائل إعلام أميركية.

ولم يتمكن آدامز من استعادة أغراضه بسبب طبيعة مياه النهر السريعة الجريان.

واتصل الرجل بفريق الغواصين في مقاطعة بينغهام بولاية أيداهو، الذي وافق على المساهمة في البحث عن الهاتف، باعتبار ذلك مجرد تمرين على عمليات الإنقاذ.

وقال آدامز: "إنهم يستغلون مثل هذه الفرص للتدرب من أجل المهام الحقيقية التي تتطلب إنقاذ الأرواح".

وبعد ثلاثة أيام من غرق الآيفون، عثر الغواصون عليه.

واستغرق الأمر في إحدى جولات البحث 20 دقيقة فقط حتى خرج أحد الغواصين من تحت الماء ومعه هاتف آيفون، وكان لافتا أن منبه الهاتف كان لا يزال يصدر صوت المنبه.

وتمكن الفريق من العثور على متعلقات أخرى للزوجين.

وتكررت عدة حوادث حول العالم لسقوط هواتف آيفون في مياه الأنهار والقنوات دون أن يؤثر ذلك على قدراته.