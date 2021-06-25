الأهلي والترجي.. مواجهة الثأر وطموحات "العاشرة"

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ضيفه الترجي الرياضي التونسي بالقاهرة، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة "2020-2021"، في مواجهة تحمل طابعا ثأريا تونسيا وطموحات حمراء في التتويج القاري العاشر.

وتمكن فريق الأهلي الذي يقوده المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من قهر الترجي بهدف نظيف سجله محمد شريف على ملعب "حمادي العقربي" معقل الفريق التونسي، وذلك ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مواجهة الإياب لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي صاحب الأرض والضيافة، والترجي الرياضي التونسي، مساء السبت الموافق 26 يونيو الجاري، على أرضية ملعب "السلام الدولي".

الأهلي يتأهب لرقم جديد

ويطمح الأهلي حامل اللقب لاستغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز على الترجي، في مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في المسابقة الأهم في إفريقيا.

وفاز الأهلي على الترجي ذهابا وإيابا من قبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية نسخة "2015"، وتحديدا في دور المجموعات، حيث فاز الأحمر ذهابا بثلاثية نظيفة، وإيابا بهدف نظيف.

ويأمل أبناء موسيماني في تكرار الفوز المجمع على الفريق التونسي، لكن في دوري الأبطال، وهي آمال في حصد اللقب القاري العاشر في تاريخ القلعة الحمراء.

تفوق في المواجهات التاريخية

ويظهر التاريخ تفوق الأهلي المصري على الترجي في تقابل الفريقين في 21 مناسبة، تغلب "الشياطين الحمر" في 9 لقاءات مقابل 4 انتصارات لصالح "شيخ الأندية التونسية"، بينما حسم التعادل نتيجة 8 مواجهات.

وسجل الأهلي 23 هدفا في شباك الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، من خلال 21 مواجهة، بينما هز الفريق التونسي الشباك الحمراء في 14 مناسبة.

وقفة تحليلية

ويعلق الناقد الرياضي، محمد عراقي، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، على فوز الأهلي في مواجهة الذهاب، بالقول: "الأهلي تمكن من تحقيق نتيجة معتادة في ملعب رادس أمام الترجي، لكن الترجي أصبح لا يملك شيئا ليخاف عليه، لا سيما بعد هجوم جماهيره على لاعبيه في التدريبات".

ويتابع: "كما أنه تم رصد مكافآت كبيرة للفريق التونسي، لتخطي الأهلي، لذا ستكون مواجهة القاهرة صعبة وبها ندية إلى حد كبير".

ويكمل عراقي: "الأهلي عليه خوض مواجهة القاهرة كأنه خسر في رادس وليس العكس، خاصة أن المباراة ستقام دون حضور جماهيري بسبب ظروف كورونا. وعلى لاعبي الأهلي أن يكونوا في حالة تركيز عالية لتخطي الترجي، لأنه في حال صعود الفريق إلى المباراة النهائية فستكون مهمته سهلة، خاصة بعد اقتراب تأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي فاز على الوداد في الذهاب".

ويسترسل الناقد الرياضي: "موسيماني عليه ألا يلعب على نتيجة التعادل، لأن هذا الأمر سيمثل خطرا كبيرا على الأهلي. لا بد أن يخوض المواجهة بندية كبيرة، وأثق في قدرات لاعبي الأهلي ومدربهم على تخطي الفريق التونسي والعبور إلى المباراة النهائية".

ويضيف: "الفريق المصري منتعش من وقت فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وهو يريد الفوز بالنسخة الجارية ليحصد اللقب القاري العاشر، لا سيما وأن موسيماني لا يزال مديرا فنيا للأهلي وهو من حصد لقب النسخة السابقة".

وفي نفس السياق، تتحدث الإعلامية المصرية سهام صالح في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، عن مواجهة الأهلي والترجي، قائلة: "أطلق على مواجهات الأهلي والترجي مباريات (كلاسيكو) لأن أغلب المواجهات الإفريقية كانت بين الفريقين. نحن نتحدث عن 21 مواجهة تقريبا. كلا الفريقين وصلوا لنصف نهائي البطولة والنهائي أكثر من مرة".

وعن فرص الأهلي في عبور مواجهتي الترجي، تعلق صالح: "بالتأكيد فرص الأهلي كبيرة جدا بعد الفوز في تونس، وأعتقد أن مواجهات الذهاب في الأدوار الإقصائية تحسم في الغالب التأهل. الأهلي سيكون في الإياب على أرضه ووسط جمهوره وهذا بالطبع سيمثل إضافة".

وبشأن المواجهات التاريخية بين الناديين، تسترسل: "بلا شك الكرة تعترف بالتاريخ ولا أحد ينكر قيمة التاريخ، فالنادي الأهلي هو (نادي القرن) وبطل إفريقيا التاريخي، لكن الفريق الأحمر لا ينظر إلى التاريخ فقط، فالكرة تعتمد على العطاء داخل أرضية الملعب. يجب أن يركز اللاعبون على مواجهة السبت لحسم التأهل".

وتتوقع صالح طرفي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الجارية: "أتوقع مواجهة بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وأرى أن الفريق المصري سيكون أقرب إلى حسم اللقب العاشر في تاريخه".