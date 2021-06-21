تنسيق الثانوية العامة 2021 بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية

ازداد البحث في الأيام الأخيرة للتعرف على تنسيق الثانوية العامة 2021 لمختلف المحافظات المصرية بمجرد نشر نتائج الشهادة الإعدادية 2021. وينتظر الجميع الآن إعلان المواعيد ودرجة التنسيق من أجل الدخول المدرسة الثانوية العامة، حيث إن اهتمام العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لدخول مرحلة الثانوية العامة، وهذا ما يلزم توجهات التعليم باللجوء إلى إجراء التنسيق الذي سوف يجعل من الطلبة الحاصلين على أعلى مجموع في الحصول على الأماكن المتاحة سواء الثانوية العامة أو التقنية أو الفندقية.

وبعد صدور نتائج الشهادة الإعدادية 2021 في مصر بجميع المحافظات. ينتظر الجميع الآن إعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة، والتي يجب أن تكون هي نفسها العام الماضي. ورغم أن عدد الناجحين هذا العام أقل إلا أن المجاميع مرتفعة. فقد بلغ عدد الناجحين الحاصلين على الدرجات النهائية بالجيزة 292 وفي القاهرة 262 وغيرهم من المحافظات الأخرى.

تنسيق الثانوية العامة 2021

يتم تحديد تنسيق الثانوية العامة للبنين والبنات من خلال عدد الطلاب الناجحين والنسبة المئوية الإجمالية مقارنة بالعام الماضي. من المترقب أن يتم الإعلان عن نسب القبول في غضون ساعات قليلة. والتي قد تنخفض ​​لاحقًا إذا لم تكن هناك أماكن شاغرة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدة قرارات بشأن عملية التنسيق للطلاب بعد انتهاء مرحلة التعليم الإعدادي. خاصة في ظل وجود العديد من الخيارات للطلاب وأوليائهم خلال هذه الفترة. بما في ذلك الدبلومات الثانوية والفنية بكافة أنواعها وأنظمتها المختلفة مثل نظام الخمس سنوات أو نظام الثلاث سنوات. وهذا بالإضافة إلى مدارس التمريض التي استقطبت عددًا كبيرًا من الطلاب في السنوات الماضية.

درجات تنسيق الثانوية العامة والدبلومات

قالت وزارة التربية والتعليم، إنها قررت منح مديريات التربية بمصر الحق في تحديد عملية تنسيق الطلاب بعد انتهاء الشهادة الإعدادية، وفق عدد كبير من العوامل، من بينها نسبة الطلاب الناجحين في الصف الثالث في المدرسة الإعدادية ، وكذلك عدد الطلاب الحاصلين على درجات عالية، هذا بالإضافة إلى رغبات الطلاب سواء كانوا لدخول مرحلة الثانوية العامة أو الدبلومات التقنية.

درجات قبول الثانوية العامة

وسيتمكن جميع الطلاب الآن من معرفة درجات تنسيق الثانوية العامة 2021 من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، حيث ستكون المديريات التربوية في المحافظات مسؤولة عن عملية تحديد الدرجات المطلوبة لدخول المرحلة القادمة سواء الثانوية العامة أو دبلوم فني.