إسرائيل تقرر إرسال لقاحات كورونا تنتهى صلاحيتها قريبا إلى فلسطين

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، ووزير الصحة نيتسان هورويتز، اليوم الجمعة، أن تل أبيب سترسل إلى السلطة الفلسطينية نحو 1.4 مليون لقاح من شركة "فايزر/بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، والتى تنتهى فعاليتها قريبًا.





وقال بيان مشترك لوزارتى الصحة والدفاع، إن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على صفقة تبادل لقاحات كورونا، حيث ستحول إسرائيل بموجبها حوالى مليون جرعة ستنتهى فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية، وفى المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التى خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

وأوضح البيان، أنه "بناء على توصيات الجهات المختصة وبعد عمل دراسة وتلقى جميع التصاريح، اتفق اليوم على أن إسرائيل ستحول كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من صنع شركة "فايزر" فى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والتى سينتهى مفعولها قريبًا".

وأشار البيان إلى أنه فى مقابل هذه الجرعات، ستتلقى إسرائيل ذات الكمية من الجرعات الجديدة من شركة فايزر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، على حساب الشحنة التى كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية".

وأوضح البيان الإسرائيلى أنه "تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزونًا كافيًا من اللقاحات التى تلبى حاليًا كل احتياجاتها"، مضيفًا أن "السلطة الفلسطينية وافقت فى المقابل على أن تعطى لإسرائيل عددًا من جرعات لقاح فايزر من إحدى شحناتها التى من المتوقع وصولها فى وقت لاحق، من هذا العام".