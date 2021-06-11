طريقة شحن جواهر فري فاير من موقع اللعبة الرسمي FRee Fire Diamonds باستخدام الـID

من أشهر لُعب الباتل رويال ألعاب القتال هي لعبة فري فاير Free fire وهي تشبه نفس فكرة لعبة بابجي ولكن تختلف في طريقة اللعب وفي تصميم ونظام اللعبة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يلعبون لعبة free fire ويحتاجون لإتمام المهمات الصعبة شراء الجواهر لكي يتمكنوا من شراء الجلود والملابس والبطاقات والمواسم التي تتناسب مع تلك المستويات القتالية، وهناك بعض المواقع المزيفة لشراء الجواهر لهذا نقدم لكم طريقة شحن جواهر فري فاير من الموقع الأصلي.

طريقة شحن جواهر فري فاير من موقع اللعبة

ومن خلال موقع لعبة فري فاير الأصلي يمكن شحن الجواهر كالتالي بالID وهي طريقة قانونية وصادقة 100%:

بعد فتح اللعبة يتم تحديد المنطقة التي تتواجد بها من قائمة الموقع الإلكتروني.

يُظهر الموقع بعض التعليمات الخاصة بطريقة شحن الجواهر، فيجب تحديد لعبة فري فاير من ضمن مجموعة ألعاب الفيديو الأخرى.

يتم تحديد كلمة شراء واختيار قيمة الباقة المراد شحنها.

وبذلك يتم إضافة جواهر فري فاير لحسابك الشخصي على اللعبة.

وهي من الطرق الصادقة والمجربة للشحن وتتم من خلال جهاز الكمبيوتر أو الأندرويد أو الايفون أو البلايستيشن.

جواهرلعام 2021

تختلف أسعار مجوهرات لعبة فري فاير حسب كل منطقة وأخرى وفقًا للعملة المستخدمة، وتتوفر تلك الجواهر مع مجموعة من الهدايا تتحد حسب قيمة كل باقة لشحن المجوهرات، ويمكن لأي شخص حول العالم من محبي ولاعبي لعبة فري فاير استخدام الطريقة السابقة لشحن مجوهرات فري فاير.

حيث تعتبر لعبة فري فاير من أحدث ألعاب القتال وأفضلها من بعد لعبة بابجي، وتعد طريقة شحن الجواهر هي واحدة من الطرق القانونية للكسب والفوز في المعارك والوصول لمستويات أعلى في اللعبة.