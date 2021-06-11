موقع ثروة فضاء اولياء التلاميذ لاستخراج نتائج نقاط الفصل الثاني 2021  tharwa.education.gov.dz

أعلنت وزارة التربية الوطنية فتحها موقع ثروة اولياء التلاميذ لتسهيل الأمور على التلاميذ وأولياء الأمور فى استخراج نتائج الفصول والتواصل مع الوزارة بشكل أفضل، فقد أوكدت الوزارة على ضرورة تسجيل أولياء الأمور على الموقع tharwa.education.gov.dz لاستخراج نتائج الفصل الثاني 2021، وسنوضح لكم الأن طريقة التسجيل ومميزات الموقع وكيفية استخراج النتائج وكل ما هو متعلق به.

موضع فضاء أولياء التلاميذ 2021

يعتبر موقع ثروة من أهم المواقع والمنصات الرقمية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية، فالموقع يعمل على استخراج نتائج الفصول الدراسية وتسهيل عملية التعليم عن بعد والتعليم الرقمي، كما يقدم الموقع كافة الخدمات لتلاميذ وأولياء الأمور فى الجزائر، فالموقع فى خدمة الطلاب والمعلمين واولياء الأمور، يقدم خدمة التعليم عن بعد واستخراج النتائج الكترونياً وتسهيل التواصل بين الطالب والوزارة والمعلمين وأولياء الأمور، وتقديم الشكاوي والاقتراحات الدراسية لتسهيل عملية الدراسة فى ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بعد انتشار كوفيد 19

نتائج نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 فضاء أولياء التلاميذ

يمكن الأن استخراج نتائج نقاط الفصل الدراسي الثاني لتعليم المتوسط عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، مشيراً غلى أن استخراج تلك النتائج يجب أن يتوفر للطالب شهادة مدرسية ليتمكن من التسجيل عبر الموقع والإطلاع على النتائج.

أولاً الدخول على الموقع tharwa.education.gov.dz

انشاء حساب جديد لتلميذ على الموقع بعد توفير الشهادة.

ادخال بيانات التسجيل وهي الأسم وكلمة المرور.

الضغط على كلمة نتائج، وسوف تنتقل لصفحة جديدة تحتوي على كشف النقاط.

خطوات التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذنتائج الفصل الثاني 2021 موقع فضاء أولياء التلاميذ فى الجزائر

ظهرت نتائج المرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الثاني ويمكن الأن استخراج كشف النقاط عبر الموقع فضاء اولياء التلاميذ، نتمني لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق الدائم، الجدير بالذكر أيضاً أن حرص وزارة التربية الوطنية على أطلاق هذا الموقع قد جاء بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، فالوزارة تحرص على الالتزام بالاجراءات الوقائية والمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين من خلال اتباع اجراءات التعليم عن بعد واستخراج النتائج الكترونياً، وذلك أيضاً متبع فى جميع الدول حول العالم.