رقم حساب المواطن.. استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442

يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من الحساب الاستعلام عن رقم حساب المواطن للدفعة 43 الخاصة بشهر يونيو الجاري عن طريق عدة خطوات بسيطة كالآتي:-
- أولًا: الدخول إلى موقع حساب المواطن على الانترنت.
- ثانيًا: إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد من الحساب.
- ثالثًا: تحديد الرقم الخاص بالدفعة التي يستفيد بها المواطن.
- رابعًا: الضغط على استعلام.
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن برنامج حساب المواطن في وقت سابق بهدف حماية الأسر السعودية من الأثر المتوقع سواء المباشر أو غير المباشر جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وذلك حيث يقوم هذا الحساب بمنح آلاف الأسر السعودية مبالغ مالية نقدية عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من الحساب، وقامت الوزارة من أجل تيسير التواصل مع المستفيدين بنشر رقم حساب المواطن لتقديم الشكاوى وتلقي الاستفسارات حيث يمكن لأي شخص التواصل مع خدة العملاء بعدة طرق مختلفة كالآتي:
|مركز اتصال حساب المواطن
|19912
|حساب خدمة العملاء في “تويتر”
|citizen care
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