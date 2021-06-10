الارشيف / أخبار عالمية

رقم حساب المواطن.. استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442

0 نشر
Ahmed 0 تبليغ

رقم حساب المواطن، تزداد عمليات البحث بشكل كبير في العديد من المحركات المختلفة في المملكة العربية السعودية عن رقم حساب المواطن 1442 وهو الحساب الخاص بالدفعة 43 من حساب المواطن، وكان الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد أعلن عن أنه تم إيداع الدعم المخصص بشهر يونيو وذلك لكافة المستفيدين التي اكتملت الطلبات الخاصة بهم وأكدت على أن الإيداع سيستمر حتى نهاية يوم غد الخميس، ويُعد المستفيدين من هذا الحساب هم الأشخاص الذين استوفوا كافة الشروط وشروط الأهلية الخاصة بالحساب والتي تكمن في أن يكون المستفيد حامل للجنسية السعودية ومقيم بشكل كامل في المملكة وإن أراد السفر إلى الخارج تكون المدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغيرها العديد من الشروط.
استعلام رقم حساب المواطن

يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من الحساب الاستعلام عن رقم حساب المواطن للدفعة 43 الخاصة بشهر يونيو الجاري عن طريق عدة خطوات بسيطة كالآتي:-

  • أولًا: الدخول إلى موقع حساب المواطن على الانترنت.
  • ثانيًا: إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد من الحساب.
  • ثالثًا: تحديد الرقم الخاص بالدفعة التي يستفيد بها المواطن.
  • رابعًا: الضغط على استعلام.
رقم حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن برنامج حساب المواطن في وقت سابق بهدف حماية الأسر السعودية من الأثر المتوقع سواء المباشر أو غير المباشر جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وذلك حيث يقوم هذا الحساب بمنح آلاف الأسر السعودية مبالغ مالية نقدية عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من الحساب، وقامت الوزارة من أجل تيسير التواصل مع المستفيدين بنشر رقم حساب المواطن لتقديم الشكاوى وتلقي الاستفسارات حيث يمكن لأي شخص التواصل مع خدة العملاء بعدة طرق مختلفة كالآتي:

مركز اتصال حساب المواطن 19912
حساب خدمة العملاء في “تويتر” citizen care

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم حساب المواطن.. استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا