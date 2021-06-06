ترامب يلقى أول خطاب عام له بعد خروجه من البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "فرانس 24"، اليوم السبت، بأن ترامب سيلقى خطابا أمام مؤتمر للجمهوريين فى ولاية كارولاينا الشمالية، وهى الولاية التى صوتت لصالحه مرتين فى انتخابات 2016 و2020.

فيما كتب الرئيس ترامب، فى بيان أمس الجمعة، "يبدو أن المقاعد ستكون ممتلئة، لقد حطِمت كل الأرقام القياسية!".

وأكدت الوكالة أن أماكن الحجز أغلقت بعد بيع نحو 1250 تذكرة، وذلك بحسب منظمى التجمع الذى سينظم فى جرينفيل، جنوب غرب الولايات المتحدة. ويبدو أن هذا العدد أقل بكثير من الأعداد التى حضرت فى تجمعاته الانتخابية الشهيرة، لكن الترقب لا يزال كبيرا فى أول خطاب له منذ فبراير الماضى.

وصف الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، اقتراح ترشحه لعضوية مجلس النواب فى عام 2022، بأنه "مثير للاهتمام"، على الرغم من أن فرصه فى فعل ذلك لا تزال منخفضة.

وسئل ترامب عن اقتراح إمكانية ترشحه لمجلس النواب من قبل المذيع اليمينى المتطرف، واين ألين روت، ليجيبه ترامب "إن هذا مثير للاهتمام للغاية"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن البعض تكهّن بأنه سيرشح نفسه لرئاسة مجلس الشيوخ، وقال ترامب: لكن فكرتك قد تكون أفضل.