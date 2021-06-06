البرازيل تسجل 1.689 وفاة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 66.017 إصابة و1.689 وفاة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 66.017 إصابة و1.689 وفاة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأشير فى بيانات وزارة الصحة إلى أن البرازيل سجلت 16 مليونا و907.425 إصابة منذ بدء الجائحة فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 472.531.

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