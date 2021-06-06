33.4 مليوناً إجمالي إصابات كورونا في أمريكا
أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 1507 مساء بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى قرابة 33.4 مليون إصابة.
وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 3.79 مليون حالة، بزيادة طفيفة عن الوقت نفسه أول من أمس .
وشهدت ولاية أوريجون زيادة بنسبة 0.2% في الإصابات عن التوقيت نفسه أول من أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 202 ألف و680 حالة.
كما سجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 77 حالة وفاة.
وكالات
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