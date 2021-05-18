خطوات الاستعلام عن رقم الحساب البنكي في البنك السعودي للاستثمار 2021 .. أيبان العميل للخدمات المصرفية

الاستعلام عن رقم الحساب البنكي في البنك السعودي للاستثمار للتعرف على أيبان العميل للحصول على الخدمات المصرفية، حيث تم تأسيس البنك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) في 23 يونيو عام 1976م وبدأ نشاطه بالفعل في مارس عام 1977م، وقد تحول البنك في الآونة الأخيرة للخدمات الرقمية لتوفير الوقت والجهد على العملاء وتحقيق رؤية 2030 بميكنة الخدمات بهدف توفير خدمات أسرع وأسهل وذات جودة عالية، وتقديم العديد منها عن بُعد في كافة الهيئات والوزارات، وأتاح البنك مؤخرًا العديد من الخدمات عبر الإنترنت منها إجراء الحوالات البنكية ودفع فواتير سداد والمدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات، ونوضح خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن رقم الحساب البنكي في البنك السعودي للاستثمار وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

خطوات الاستعلام عن رقم الحساب البنكي في البنك السعودي للاستثمار

من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الاستثمار السعودي لعملائه بالمملكة، خدمة الاستعلام عن رقم الحساب البنكي IBAN لزياة جودة المعاملات المصرفية تقليل احتمال الخطأ، ويتسنى للعميل التعرف على رقم الحساب البنكي في البنك السعودي للاستثمار المكون من 13 خانة، باتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع البنك السعودي للاستثمار .

تسجيل الدخول باستخدام البطاقة المصرفية .

إدخال رقم البطاقة المصرفية، المكون من 19 رقمًا .

كتابة الرقم السري للبطاقة المصرفية .

إدخال البيانات المطلوبة .

الضغط على عرض .

ظهور كافة التفاصيل الخاصة برقم الحساب .

خطوات فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار

أتاح البنك السعودي للاستثمار خدمة فتح حساب في البنك بشكل إلكتروني بطريقة بسيطة وسهلة وعن بُعد ودون الحاجة إلى حضور العميل إلى أحد الفروع، وذلك باتباع الخطوات التالية :