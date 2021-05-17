حضور التدريب التفاعلي عبر برنامج حافز طاقات في السعودية

نعرض لكم خطوات حضور التدريب التفاعلي للمواطنين في السعودية والذي تم إعلانه من خلال برنامج حافز طاقات وذلك بعد أن ازداد البحث وتزايد التساؤل خاصة لدي مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع التصفح “جوجل” عن كيفية التسجيل في التدريب التفاعلي الخاص بحافز، وذلك لأهمية التسجيل من أجل حضور التدريب التفاعلي الخاص بحافز لأنه في حالة عدم حضور التدريبات الخاصة بحافز فإن الإعانات الشهرية سيتم إيقافها فضلًا إيقاعه في مخالفات ثلاثة أخرى، وجدير بالذكر أن الحافز التفاعلي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء السعودي وإتاحة الفرصة للمواطنين التسجيل والاستفادة منه عن طريق بواسطة صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

كيفية حضور التدريب التفاعلي عبر حافز

حتى يتم حضور الدورة الخاصة بالتدريب التفاعلي فإنه ولابد من القيام بإرسال بريد إلكتروني لك لتقوم بتسجيل البيانات الخاصة بك، ويكون موضح في هذا البريد مواعيد التدريب الخاصة لذا من المهم القيام بعملية إرسال البريد الإلكتروني الصحيح وقت القيام بعملية التسجيل في موقع حافز طاقات من أجل متابعة الرسائل التي يتم إرسالها إلى المواطن أو المتدرب وبشكل خاص بعد إيقاف عملية إرسال رسائل نصية من الجوال مبينًا فيها المواعيد.

ومن الجدير ذكره أن التدريب الخاص بحافز له مواعيد ثلاث تتم فيه كل موعد دورة لكل أسبوع، ويكون موعد الدورة مبينًا في البريد الإلكتروني المرسل للمواطن.

لحضور الدورات التفاعلية على المواطن جميع الروابط الخاصة به والتي يتم إرسالها له من خلال البريد الإلكتروني فعليه القيام قبل الدخول والبدء في الدورة بوقت محدود أن يقوم بعملية فتح الرابط وتسجيل الدخول على البريد الإلكتروني والانتظار حتى البدء في الدورة وعليه حضورها كاملة والإجابة على الأسئلة التي تظهر له.