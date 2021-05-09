وقالت المنقوش، خلال تفقدها، اليوم الأحد، المناطق الحدودية الجنوبية، وفقا لبوابة الوسط الليبية: "نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادى، والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة"، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة.
وأضافت المنقوش أن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن الأخيرة لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب نصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.
وشددت على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، لأن أمن ليبيا واستقرارها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الخارجية الليبية تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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