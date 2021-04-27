موعد صرف المساعدة المقطوعة وقائمة اسماء مستفيدي الضمان الإجتماعي 1442 وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

موعد صرف المساعدة المقطوعة وقائمة اسماء مستفيدي الضمان الإجتماعي 1442، بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن ضرورة الإلتزام بتنفيذ قرار صرف المكرمة الملكية رمضان 2021 بدأت عمليات البحث تتزايد عن الموعد النهائي لصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر أهم مصدر لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للكثير من الاسر في المملكة العربية السعودية، ويعتمد عليها بشكل كلي آلاف الأرامل و المطلقات والعاطلين عن العمل، واليكم التفاصيل الكاملة عن الإستعلام عنها.

صرف المساعدة المقطوعة رمضان 1442

يترقب المواطنين المسجلين بأسمائهم لدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، وخاصة إن عمليات ضخ المبالغ المالية المخصصة لهم في مكينات الصرف تتم بصورة سنوية في شهر رمضان الكريم، وحتي اللحظة الراهنة لم يتم الإعلان رسميا عن يوم محدد لعمليات الصرف، ولاكن بعض المصادر تؤكد علي صرف المستحقات للمواطنين خلال أيام قليلة من الآن، ويتم متابعة موقع وزارة الموارد البشرية للتعرف علي أحدث التطورات.

اسماء مستحق الضمان الإجتماعي 1442

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتحديد فئات معينة لصرف المساعدة المقطوعة وهم

المطلقات.

الأرامل.

الأسرة بلا عائل.

أسرة الشهيد.

الفقراء بلا دخل.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا

تم تخصيص موقع إلكتروني للاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا دون مغادرة المنزل لتزايد إعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، واليكم الخطوات بوضوح