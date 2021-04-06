“جديد” رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 admission.gov.sd والاستعلام برقم الاستمارة

بعد أن انتهى الطلاب من التقديم والتسجيل للقبول الخاص، بدأ البحث مباشراً على رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021، تعمل الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على معالجة القبول الخاص، بعد أن مدت فترة التسجيل بها من يوم 18 مارس حتى أمس الخميس 25 مارس، لأتاحه الفرصة للطلاب للتقديم وأعلن الأستاذ / الشيخ السمان / مدير عام الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لإعلان نتائج القبول على النفقة الخاصة في أقرب وقت ممكن، حتى يعلم كل طالب من المتقدمين اسم الكلية التي سيلتحق بها.

رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

في ظل ارتفاع النتائج هذا العام مما أدى بدوره لارتفاع نسب القبول في الجامعات السودانية، أتجه الطلاب الحالمين بدخول كليات متقدمة في الترتيب مثل كليات الطب والصيدلية والهندسة والتمريض، فتوجه الطلاب إلي التقديم الخاص الذي يقبل بنسب أقل من التقديم العام، ويمكن لجميع الطلاب الدخول على رابط الإدارة العامة للقبول ومعرفة نتيجة التقديم.

رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

يمكن لجميع الطلاب المتقدمين للقبول الخاص الدخول، على رابط admission.gov.sd الإلكتروني برقم استمارة التقديم ومعرفة النتيجة فور إعلانها من قبل لجنة القبول العامة.

موعد إعلان نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية

بدأت الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات عملها في تقيم النسب بداية من اليوم، فور الانتهاء من التسجيل وبعد المعالجة سوف تعلن النتائج فوراً، ودعت الطلاب الانتظار حتى تعمل الإدارة على معالجة النسب بصورة دقيقة، وقال أن الوزارة حريصة على إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن.

فتح باب التقديم للمنح الدراسية لمؤسسات التعليم العالي

أعلنت الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات أن التقديم للمنح الدراسية مفتوح بداية، من يوم 2021/03/23 وسوف ينتهي يوم 2021/03/31 عبر رابط الإدارة، وأعلنت الحدود الدنيا للتقديم في كليات الطب وطب الأسنان والمختبرات الطبية وغيرها من الكليات، وحددت الشروط العامة للتقديم على المنح السودانية ومن أبرزها، أن يكون الطالب سوداني الجنسية وأن يكون حاصل على الشهادة الثانوية هذا العام.

رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية

وكانت وزارة التعليم العالي السودانية قد حددت شروط للتقديم على النفقة الخاصة للطلاب السودانيين والأجانب، وهي أن كل جامعة تحدد نسبة 50% من مقاعدها للقبول الخاص، الدفع المسبق للرسوم عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المقررة قبل تسجيل أستمارة القبول الخاصة، وأن نسبة القبول الخاص بالجامعات والمؤسسات التعليمية السودانية لا تقل عن 10% منعام 2021، وكانت الوزارة قد حددت الرسوم الخاصة للتقديم بالجنيه السوداني للطلاب السودانيين، وبالدولار الأمريكي للطلاب غير السودانيين.

رسوم التسجيل في التقديم على النفقة الخاصة للجامعات السودانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، عن الرسوم المقرر دفعها للطلاب السودانيين والعرب والأجانب الراغبين في التقديم الخاص للجامعات السودانية للعام الدراسي القادم 2021، وهي 100 جنيه سوداني للطلبة السودانيين و50 دولار أمريكي للطلاب المدارس الأجنبية والعربية، ويجب تسديد المبلغ قبل ملء الاستمارة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي أن أرتفاع نسب القبول في الجامعات السودانية هذا العام منطقي، بناءً على مخرجات نتائج الثانوية العامة التي جاءت أعلى من العام الماضي وبالتالي لا بد من أرتفاع نسب القبول بالجامعات، فالنتيجة الخاصة بالثانوية العامة هي المحدد الرئيسي لنسيب القبول بالجامعات السودانية وهذا سبب الارتفاع في معدلات القبول.