أخبار عالمية

هذا المقال شروط صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية للنساء والرجال وحالات استثنائية لصرف التأمين الاجتماعي في المملكة ظهر اولا علي موقعنا ثقفني وسوف يتم التبليغ في حال سرقته شروط صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية بعد التحديث الذي حد في بعض الشروط الكثير من الأشخاص في المملكة وتحديدا الذين يتعاملون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتسعي الحكومة... هذا المقال شروط...
طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديون خطوات التسجيل في تواصل الديوان
هذا المقال طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديون خطوات التسجيل في تواصل الديوان ظهر اولا علي موقعنا ثقفني وسوف يتم التبليغ في حال سرقته طرق التواصل مع الديوان الملكي في السعودية يبحث عنها الكثير من المواطنين والوافدين في جميع أرجاء المملكة، ويعمل الديوان الملكي الذي يُعتبر المكتب التنفيذي للملك سلمان بن عبدالعزيز على عدد... هذا المقال طرق...
وزراء G7: علاقات المجتمع الدولى مع طالبان ستعتمد على سلوكها لا تصريحاتها
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن بحث مع نظرائه فى مجموعة السبع الكبار والمفوض الأوروبى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل الوضع فى أفغانستان....
تقارير: برقية سرية للخارجية الأميركية حذرت من سقوط كابل
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعه أن عددا من مسؤولي وزارة الخارجية العاملين في السفارة الأميركية في كابول أرسلوا مذكرة داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية الشهر الماضي حذروا فيها من الانهيار المحتمل لكابل بعد وقت قصير من الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية في 31 أغسطس....
قيس سعيد يعلن موعد تشكيل الحكومة الجديدة
قيس سعيد يعلن موعد تشكيل الحكومة الجديدة