دبي.. تدشين أول مسجد في العالم ينال التصنيف البلاتيني للمباني الخضراء

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة حتا، أول مسجد في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء محققاً 83 نقطة.





وأنشأت الهيئة المسجد الذي يستوعب أكثر من 600 مصلٍ على مساحة 1050 متراً مربعاً وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وقال معالي “سعيد محمد الطاير” العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نحرص في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040. التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. والتي ترسم خريطة متكاملة للتنمية العمرانية محورها الرئيس التنمية المستدامة لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم. ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة”.

ويعد المسجد، وهو الأول من نوعه في العالم، نموذجاً رائداً في اتباع أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية لمستقبل بيئي أفضل. حيث يأتي حصول المسجد على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء دلالة على تلبية معايير الاستدامة الدولية من خلال تحقيق الكفاءة بإيجاد بيئات صحية.

واستخدمت الهيئة مواد بناء مصنوعة من مواد معاد تدويرها في بناء المسجد وتستخدم نظاماً عالي الكفاءة لتنقية الهواء. لتوفير بيئة صحية مستدامة داخل المسجد. كما يجري العمل حالياً على الانتهاء من تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لتزويد المسجد بالطاقة النظيفة. إضافة إلى وحدة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها لأغراض الري والتنظيف وغيرها.