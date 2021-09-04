تحديد آخر موعد لتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يوم التاسع من سبتمبر الجاري. موعداً نهائياً لقبول طلبات تسجيل أو نقل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجاري.





وأكدت المؤسسة وجود 38 وظيفة قيادية في المدارس شاغرة، تشمل وظائف معلمين ومديري مدارس. بينها 25 وظيفة مدير مدرسة، إضافة إلى عدد من الوظائف التدريسية. منها معلم رياض أطفال (للمواطنين فقط)، ومعلم رياضيات، ولغة إنجليزية، وعلوم، وفيزياء، وموسيقى.

ودعت المؤسسة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أولياء أمور الطلبة الراغبين في تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية أو نقلهم. إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني “المنهل”، ومراجعة مديري المدارس، حول آلية تسجيل الطلبة أو نقلهم.

وعممت المؤسسة على المدارس جدولاً يحدد أعمار الطلبة وفقاً للصفوف، وذلك من المرحلة التمهيدية حتى الثاني عشر. موضحة أن الحد الأدنى لعمر الطالب الراغب في التسجيل بالمرحلة التمهيدية، حتى مواليد 31 أغسطس، هو ثلاث سنوات. وفي روضة أولى أربع سنوات، وفي روضة ثانية خمس سنوات.

أما أعمار الطلبة في الصف الأول، فتراوح بين ست وثماني سنوات، والصف الثاني بين سبع وتسع سنوات. والصف الثالث بين ثماني وعشر سنوات، والصف الرابع بين تسع و11 سنة، وفي الصف الخامس بين 10 و12 سنة. والصف السادس بين 11 و13، والصف السابع بين 12 و14، والصف الثامن بين 13 و15.

وتتراوح أعمار الطلبة في الصف التاسع بين 14 و16 سنة، وفي الصف العاشر بين 15 و17. والصف الحادي عشر بين 16 و18، والصف الثاني عشر بين 17 و19 سنة.