مجموعة “طيف الإمارات للعطور” تشيد بتشجيع الإمارات للمستثمرين الأجانب

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أشادت مجموعة” طيف الامارات للعطور ” التي تتخذ من دبي مقرا لها .بتشجيع دولة الامارات العربية المتحدة للمستثمرين الاجانب على الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية التي تشكل أهم مكونات الاقتصاد الوطني.





وقال المستثمر ورجل الاعمال اللبناني هيثم عبدالباقي المؤسس ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ” طيف الامارات للعطور ” في تصريح لوكالة انباء الامارات / وام /. ان الامارات تتمتع بالبنية التحتية التشريعية لانها المحرك الرئيسي للجاذبية الاستثمارية ، وهذه الاستثمارات دليل على مكانة الدولة ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية .كما انها دليل ثقة المستثمر الاجنبي في امكانات الامارات على مختلف الاصعدة. وأشار الي أن الامارات خطت خلال فترة زمنية قصيرة خطوات ثابتة وقوية في كافة المجالات الصناعية ، بحيث قامت بتنويع مختلف جميع الصناعات وتطويرها .

وأضاف عبد الباقي بان الدولة تمتلك أقوي الاقتصادات الاقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة علي الصعيد العالمي. وساهمت السياسة الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة. لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين الاجانب به.

ولفت الى ان المستثمرين يتجهون الى دولة الامارات كمركز عالمي مالي واقتصادي ينمو بسرعة كبيرة . وذلك بحكم سياسات قيادتها الرشيدة التي تعمل دائما على وضع الاطر المناسبة لتحقيق المزيد من عوامل الجذب لروؤس الاموال للدولة واستقطاب أحدث انواع التقنيات والتكنولوجيا المتطورة والقطاعات الحساسة .مما يسهم في تنظيم هذه الاستثمارات بما يعود بالفائدة علي الاقتصاد الوطني للدولة والمستثمرين كانوا مواطنين او أجانب .

وأشاد بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة للدولة علي هذه الخطوات والتي تعتبر رؤية استشراقية ورفده بعوامل النمو والتقدم .التي يأتي علي رأسها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية .وتقدم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الدولة مقرا لها ، وتزيد في تنافسيتها وقدرتها على الوصول للاسواق العالمية والاقليمية.

وأضاف هيثم عبدالباقي المؤسس ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ” طيف الامارات للعطور ” .بان الامارات سنت موخرا تشريعات وقوانين من شأنها دفع عجلة الاستثمار لانها تفتح فرصا واسعة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار الى أجال طويلة .للقدوم الى الامارات أرض الخير والعدالة والمساواة والاستثمار فيها .لافتا الى ان المستثمرين يبحثون عن بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة وان الامارات بتلك الخطوة سوف تصبح حاضنة لرجال الاعمال ووجهة اولى للمستثمرين .

وقال انه مع ارتفاع حدة المنافسة علي جذب الاستثمارات واستقطاب روؤس الاموال بين كافة الدولة خلال الفترة الاخيرة باتت الحوافز التي تقدمها كل دولة للمستثمرين هي العنصر الابرز والذي يلعب دور كبيرا في لفت أنظار الشركات الكبري لاقامة مشروعات جديدة فيها وهذا بالفعل ما قامت به دولة الامارات للمستثمرين الاجانب وهذا ليس بغريب علي الدولة لانها دائما تكون سباقة ورائدة في جميع المجالات .

كما أكد ان نجاح الامارات في الاحتفاظ بصدارتها للمنطقة علي صعيد مستوي التطور في البنية التحتية. يؤهلها للبقاء في موقع المركز الاقليمي الاول لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال قدرتها على أعطاء المستثمرين مزايا لا يمكن منافستها .

واوضح في حديثه بان الامارات تتيح البنية التحتية في الدولة أفضل مستوي من الخدمات علي صعيد النقل والتسهيلات اللوجستية من خلال سلسلة المواني والمطارات والمناطق الحرة المتقدمة.

كما ان الدولة تعتبر الوجهة الافضل للمغتربين في العالم ولذلك تحتضن جميع الجنسيات يعيشون في أمن ووئام وسلام وهي المكان الاكثر أمانا في العالم لتوفيرها أفضل الخدمات ومناحي الحياة العصرية.

وأضاف بان دولة الامارات هي الاقدر والاجدر هي احتضان المشروعات الصناعية والتجارية لانها أرض النهضة العربية الجديدة ، وهي البلد التي يفضل الشباب العربي العيش فيها، كما ان الامارات ممتازة للعيش وممارسة الاعمال والانشطة التجارية والاستثمارية فيها .

وذكر ان المجموعة تأسست عام 2004 وبدأنا الانتاج في 2006 بدبي ، وتوسعنا لنغطي كافة امارات الدولة ،ثم الى دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وأفريقيا في خطوة للوصول الى العالمية في نهاية السنة . كما سنقوم بافتتاح افرع لنا في ايطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بنهاية العام .منوها الي ان المجموعة تضم الان 50 منفذأ من منافذ البيع بالتجزئة بالامارات مؤكدا سعيهم الى تعزيز مكانتنهم كمنتج رائد للعطور الشرقية الاكثر تطورا .

كما توجة بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة علي الاهتمام والدعم وتقديم التسهيلات لكافة المستثمرين الاجانب. مثمنا دعمهم الكبير ومتابعتهم لرجال الاعمال والكفاءات من خلال الوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم .