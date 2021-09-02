خلال عام فقط.. 39 مليار دولار نمو الثروات الشخصية في دبي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

نشرت شركة “نيو ورلد ويلث” الجنوب أفريقية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، تقريراً عن أعلى مدن العالم في القيمة الإجمالية للثروات الشخصية لدى المقيمين بها في 2021.

وجاء في التقرير، أن قيمة الثروات الشخصية المملوكة في “دبي”. ارتفعت بقيمة 143 مليار درهم “39 مليار دولار” في غضون عام واحد فقط.





وبحسب ما نقله موقع “البيان”، تحقق هذا الارتفاع بفضل الإدارة الناجحة لأزمة “كوفيد-19”. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جاذبيتها للأثرياء على نحو هائل. منذ تفشي الجائحة، على عكس ما حدث مع العديد من المدن الكبرى حول العالم.