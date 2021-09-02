شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بنسبة تلوين الزجاج

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم زيادة نسبة التلوين على المركبات عن 50% من مستوى الرؤية الداخلية. بالنسبة للزجاج الجانبي والخلفي، بما يحقق الرؤية المقبولة للطريق.





وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن تحديد نسبة تلوين الزجاج تم إقراره بعد دراسات وافية. لضمان عدم التأثير في مستوى الرؤية لدى السائقين، وهو ما يوجب على ملاك السيارات وسائقيها التقيد الكامل بهذه النسبة. حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم من مستخدمي الطريق، وعلى ممتلكاتهم الخاصة والعامة.

ورصدت المديرية، من خلال دورياتها في الميدان، عدة مخالفات فيما يخص حجب الرؤية. مثل العازل الحراري للزجاج الأمامي واستخدام الشمسية أو التلوين العاكس والتلوين الضبابي على الزجاج بالنوافذ الجانبية أو الأمامي.

وأوضحت، وفق صحيفة “البيان”، أن “تلك الممارسات تخالف قانون السير والمرور الاتحادي. والذي أقر نسبة التلوين 50% من الجانبية الأمامي والزجاج الخلفي للمركبة وباللون الأسود فقط”.

وذكرت أنه “يحظر بأي شكل من الأشكال وضع عازل حراري، أو تلوين أي جزء من الزجاج الأمامي للمركبة. وكل ما من شأنه أن يعيق رؤية السائق أثناء القيادة على الطريق”.

ولفتت إلى أنه “وفقاً لمواد قانون السير والمرور الاتحادي وجدول المخالفات، هناك مخالفتان بشأن تلوين المركبة بصورة مخالفة. الأولى زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على ما هو مصرح به، والثانية تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها. وغرامتهما 1500 در هم. فيما يحظر على السائقين كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة، دون تصريح، إذ تبلغ عقوبتها غرامة 500 درهم”.