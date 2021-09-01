قانون جديد يمنح النائب العام صلاحية منع سفر أي مسؤول في الدولة

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات اعتمدت قانوناً لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: “في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.





وأضاف سموه: “ستتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”.

وتابع سموه: “وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية، دولتنا دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى”.