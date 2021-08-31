أصحاب السمو يهنئون ملك ماليزيا باليوم الوطني

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى جلالة السلطان “عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه” ملك ماليزيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.





كما بعث صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان “عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه”.

وبعث صاحبا السمو برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “تان سري إسماعيل صبري بن يعقوب” رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.