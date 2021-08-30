تعرف على الطقس المتوقع ليوم غد

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار/ 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند 18:17 والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:51.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند 13:49 والمد الثاني عند الساعة 06:28 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:48.