خليفة يمنح سفير مالي وساماً رفيعاً

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

منح صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، سعادة “بوكاري سيديبي” سفير جمهورية مالي لدى الدولة. وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.





وقلد معالي الشيخ “شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان” وزير دولة، سعادة السفير “سيديبي” الوسام. خلال استقباله أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وثمن معاليه، خلال اللقاء، تطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالي في شتى المجالات. ووجه الشكر إلى سعادته على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة عمله بالدولة.