أميركا تشيد بدور الإمارات الفعال في عمليات “الإجلاء الأفغانية”

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أشادت السفارة الأمريكية في دولة الإمارات بـ”الدور الفعال” لحكومة الإمارات في عمليات الإجلاء من أفغانستان.





وبحسب “العين الإخبارية” ،قالت السفارة الأمريكية في أبوظبي في تغريدة على تويتر: “لعبت حكومة الإمارات دوراً فعالاً في جعل الأمر (عمليات الإجلاء الضخمة من كابول) ممكنا من خلال العمل الجاد والتعاطف. نشكر شركائنا لمساعدتنا في مساعدة الآخرين”.

وتتواصل جهود الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول منذ أكثر من أسبوعين بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وكانت دول غربية قد قدمت الشكر لجهود الإمارات في دعم جهود إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية والأفغان المتعاونون مع قوات التحالف من مطار كابول في ظل أوضاع فوضوية.

وتنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار المبادرات الإنسانية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت الدولة استضافة العائلات الأفغانية من نساء وأطفال، إضافة إلى اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة ويحقق الأهداف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف.

وكانت دولة الإمارات قد بدأت الخميس الماضي في استضافة العائلات الأفغانية وتوفير الرعاية لها في المجتمع مؤقتاً، في إطار مبادرتها الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع قيام دولة الإمارات بتسهيل تقديم الدعم واستقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب والأفغان من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.