دبي تستضيف أكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت “براند دبي”، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن استضافة دبي للنسخة الأولى من مهرجان الرياضات الإلكترونية. والقصص المصورة و ثقافة البوب و اليوتيوب POPC Live ، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.





ويستمر المهرجان الذي تنظمه شركة “غالاكسي رايسر”، إحدى الشركات الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية ومقرها دبي. بالتعاون مع شركة الترفيه “Waverider” على مدى خمسة أيام في مارس 2022.

وسيشهد المهرجان حضور نخبة من أبرز مشاهير هذا المجال، كما سيضم منطقة موسعة للرياضات الإلكترونية. وبطولات يشارك فيها أكبر الأسماء في الألعاب الالكترونية والترفيه، إلى جانب جلسات خاصة بثقافة البوب وورش العمل والمؤتمرات والحفلات الموسيقية.