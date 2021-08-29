محمد بن راشد يؤكد أهمية عودة بغداد لموقعها إقليمياً وعالمياً

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، السبت، إن عودة بغداد لموقعها الإقليمي والعالمي عودة لكتابة قصة جديدة في مسيرة الحضارة.





وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عبر “تويتر”: “شاركت اليوم بقمة بغداد الإقليمية للتعاون والشراكة.. عودة بغداد لموقعها الإقليمي والعالمي عودة لكتابة قصة جديدة في مسيرة الحضارة .. سلام على بغداد المنصور والرشيد .. سلام على بغداد العلم والعزم والحكمة .. سلام على بغداد وعلى كل أوطاني العربية الجميلة ..”

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصل بحفظ الله ورعايته، إلى مطار بغداد الدولي، بعد ظهر السبت، على رأس وفد الدولة للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي ينطلق اليوم في العاصمة العراقية بمشاركة دول إقليمية ودولية.

وكتب سموه عبر حسابه على «تويتر»: «وصلنا بحمد الله إلى بغداد عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم.. دار السلام.. بيت حكمة البشر.. بغداد الشعراء والأدباء والعلماء.. بغداد دجلة والفرات.. رغم جراحها متفائلون بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله.. حفظ الله بغداد.. حفظ الله شعب العراق العظيم..».

وكان في مقدمة مستقبلي سموه الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين العراقيين.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفد رفيع المستوى يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وخليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسالم عيسى القطام، سفير الدولة لدى جمهورية العراق.