محمد بن زايد يهنئ المرأة الإماراتية على إنجازاتها

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة.





وأضاف سموه: “نعتز بعطاء المرأة في الإمارات، ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني”. كما هنأ ابنة الإمارات على ما أنجزت ونالت من ثقة.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: “نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني.. وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة.. فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة”.